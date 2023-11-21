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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

1500 لوحة من 20 دولة تشارك بمسابقة مصر في عيون أطفال العالم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهى المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف من فرز الأعمال المشاركة بمسابقة الفنون الدولية "مصر في عيون أطفال العالم" في دورتها الخامسة والثلاثين، والتي تهدف للتعرف على رؤية وانطباع أطفال العالم عن جمهورية مصر العربية "تاريخها- حاضرها- مستقبلها" وذلك في الجوانب الاجتماعية والسياسية والتاريخية.

 

وشارك بالأعمال الفنية الأطفال والشباب من سن ٤ سنوات إلى ١٨ سنة من جميع أنحاء العالم، وذلك بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الأستاذ أمير تادرس، وقد شارك الأطفال من أكثر من 20٠ دولة مختلفة منها (سيرلانكا- مقدونيا- سلوفاكيا- أرمينيا- صربيا- المكسيك- عمان- الأردن- توجو- ألبانيا- فنزويلا- بيرو- بولاندا- كوتيفوار- أوزبكستان) بعدد ١٥٠٠ لوحة فنية وتم فرزها واختيار 500 لوحة مطابقة للشروط، وقام بالتحكيم مجموعة من الأساتذة المتخصصين وهم:
الدكتور محمد حمدي- أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية- جامعة حلوان.
منى متولي- مدير قسم الفنون التشكيلية.
جلال الدين جمال- فنان تشكيلي.
مريم فريد- فنانة تشكيلية.
عمرو سمير- قسم الفنون التشكيلية.
خالد عبد الحميد-  الأستاذة مروة خلف قسم العلاقات الثقافية الخارجية.
سحر يسري- مدير قسم العلاقات الثقافية الخارجية.

المركز القومي لثقافة الطفل الكاتب محمد ناصف مصر في عيون أطفال العالم جمهورية مصر العربية والسياسية والتاريخية العلاقات الثقافية الخارجية

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