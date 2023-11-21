شئون الأسرى الفلسطينيين: المستهدف في عملية التبادل الأطفال والنساء من الجانبين

أكد قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن المستهدف في صفقة تبادل الأسرى هو تحرير 83 امرأة محتجزة لدى الاحتلال وأكثر من 350 طفلا أعمارهم تقل عن الثامنة عشرة.

وقال قدورة فارس في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"المستهدف في عملية تبادل الأسرى المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هو الإفراج عن كل الأطفال والنساء الإسرائيليين مقابل كل الأطفال والنساء الفلسطينيين لدي الاحتلال".

وأوضح أن الأسرى الفلسطينيين عانوا لسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية، وصفقة تبادل الأسرى تحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يمكن تطبيقها، وعلى إسرائيل أن تدرك أن صفقة تبادل الأسرى تتم بالتفاوض وليس من خلال العمليات العسكرية.