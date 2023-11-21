الأردن: رفضنا طلبا إسرائيليا بإخلاء المستشفى الميداني في غزة

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن القوات المسلحة الأردنية تجري تحقيقاً فيما يخص قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، مشيرا إلى أن عمان ستتعامل مع الموضوع حسب نتائج التحقيق.

وأضاف الخصاونة في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الأردن تلقى إشعارات من إسرائيل لإخلاء المستشفى وتم رفض الطلب.

كما أوضح أن المستشفى الميداني الأردني الجديد بغزة يحتوي على حاضنات للأطفال الخدج.

وأكد أن غياب الحل السياسي بفلسطين سينقلنا من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ ثم إلى انفجار أكبر"، مشدداً على ضرورة إيقاف الحرب فوراً.

وأردف أن "حياة الطفل الفلسطيني ليست أقل من حياة أي طفل آخر". ومضى الخصاونة قائلاً: "كأن هناك حصانة ممنوحة لإسرائيل لكي لا تلتزم وتخرق منظومة القوانين الدولية".

وشدد الخصاونة على أن "الأردن يتعامل مع ما يحصل في غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية والجيش يقوم بعمله الدستوري بحماية الحدود الأردنية بشكل طبيعي".

كما أكد أن "التصعيد بالضفة الغربية أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر".

وأضاف أن تهجير أهالي الضفة الغربية سيعتبر إخلالاً مادياً في اتفاقية معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، مردفاً أن التهجير بالنسبة للأردن يعني إعلان حرب عليه.

إلى ذلك ختم الخصاونة قائلاً إن الأردن يسير بخطوات ثابتة للحفاظ على استقراره الاقتصادي، مضيفاً أن بدائل بلاده بخصوص المياه والغاز الإسرائيلي متاحة.