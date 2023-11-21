عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: رفضنا طلبا إسرائيليا بإخلاء المستشفى الميداني في غزة

رئيس الوزراء الأردني
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة

قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، إن القوات المسلحة الأردنية تجري تحقيقاً فيما يخص قصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، مشيرا إلى أن عمان ستتعامل مع الموضوع حسب نتائج التحقيق.

وأضاف الخصاونة في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الأردن تلقى إشعارات من إسرائيل لإخلاء المستشفى وتم رفض الطلب.

كما أوضح أن المستشفى الميداني الأردني الجديد بغزة يحتوي على حاضنات للأطفال الخدج.

وأكد أن غياب الحل السياسي بفلسطين سينقلنا من دوامة عنف إلى دوامة عنف أسوأ ثم إلى انفجار أكبر"، مشدداً على ضرورة إيقاف الحرب فوراً.

وأردف أن "حياة الطفل الفلسطيني ليست أقل من حياة أي طفل آخر". ومضى الخصاونة قائلاً: "كأن هناك حصانة ممنوحة لإسرائيل لكي لا تلتزم وتخرق منظومة القوانين الدولية".

وشدد الخصاونة على أن "الأردن يتعامل مع ما يحصل في غزة وكأنه يحصل على الحدود الأردنية والجيش يقوم بعمله الدستوري بحماية الحدود الأردنية بشكل طبيعي".
كما أكد أن "التصعيد بالضفة الغربية أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر".

وأضاف أن تهجير أهالي الضفة الغربية سيعتبر إخلالاً مادياً في اتفاقية معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، مردفاً أن التهجير بالنسبة للأردن يعني إعلان حرب عليه.

إلى ذلك ختم الخصاونة قائلاً إن الأردن يسير بخطوات ثابتة للحفاظ على استقراره الاقتصادي، مضيفاً أن بدائل بلاده بخصوص المياه والغاز الإسرائيلي متاحة.

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة القوات المسلحة الأردنية المستشفى الميداني الأردني في غزة إسرائيل المستشفى الميداني الأردني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

المؤشر تراجع.. مفاجأة في أسعار الدولار في مصر اليوم بالبنوك

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: مصر كانت ولا تزال تعارض الضغط على الفلسطينيين لترك أرضهم

السيسي: نرفض بشكل قاطع تصفية القضية الفلسطينية وندعو الجميع لتفعيل القرارات الدولية

رئيس الدوري السعودي يكشف حقيقة جلب مبابي في فترة الانتقالات الشتوية

السيسي: مصر فتحت معبر رفح منذ اللحظة الأولى لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

السيسي: مصر تبذل كافة الجهود لتخفيف معاناة الفلسطينيين في غزة

الرئيس السيسي: الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها مستمرة في تقديم الدعم لفلسطين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقتربت من المليون.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

تحذير .. فرشاة الأسنان تصيب بمرض قاتل

ماذا يحدث في الأهلي|نجم الوسط يرفض الرحيل.."الفتى الذهبي" يحرج كولر..وصفقة الموسم تحت التهديد

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ