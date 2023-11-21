رد قوي لبرلماني على تصريحات رئيسة الاستخبارات الإسرائيلي

أكد النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، أن مصر أكثر دولة قدمت تضحيات وشهداء للقضية الفلسطينية، مضيفا أن مجلس النواب أعلن كلمته ورفض المخطط الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف إمام ، في مداخلة هاتفيه مع الاعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب ارسل رسالة للعالم بأن الشعب المصري واحد ورافض لكل الإجراءات التي تتم ضد الشعب الفلسطيني، متابعا أننا نرفض وبشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني.

وتابع ان تصريحات رئيس الاستخبارات الإسرائيلي بتهجير الشعب الفلسطيني لدول العالم مرفوضة ولن تحدث.