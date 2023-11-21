المستقلين الجدد: جلسة مجلس النواب الطارئة تطمئن الشعب المصري

أكد حزب المستقلين الجدد ان طلبات الإحاطة المقدمة من مجلس النواب بشأن الوضع في غزة والرفض القاطع للتهجير القسري، تؤكد تطابق اتجاه البرلمان مع اتجاه الدولة في الحفاظ على السيادة المصريه ورفض تفريغ القضية الفلسطينية على حساب مصر.

ويعتبر الحزب ان طلبات الإحاطة نابع بشعور النواب بمسئوليتهم وقلقهم تجاه الاعتداء علي غزه مع تسارع وتيرة الاحداث.

ويرى الحزب ان الدوله انتصرت للثوابت الوطنيه في كل إجراءاتها تجاه القضية الفلسطينية وان حهود مصر علي مدار الساعه محل تقدير من العالم المتحضر.

ويؤكد الحزب ان رد الحكومه يحمل رسائل طمأنة للشارع المصري بأن الدوله المصريه دولة ذات سياده لا تمس وان القضيه الفلسطينية هي احد اهم ملفات الامن القومي المصري.

ويشدد الحزب علي اهمية التضامن مع الدوله في موقفها تجاه غزه. والتي تعتبر الموقف الاكثر ايجابيه منذ بدايه الغزو اقليميا ودوليا سواء علي المستوي الشعبي او الرسمي.