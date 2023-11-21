مران الأهلي| تطور جديد في إصابة طاهر وسليم ومعلول

خاض طاهر محمد طاهر، ورضا سليم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تدريبات منفردة قبل انطلاق المباراة الودية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقام طاهر وسليم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
ويجري علي معلول، لاعب الفريق، أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.
وكان معلول قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.
وخاض الفريق مباراة ودية اليوم على ملعب التتش جمعت بين لاعبي الفريق، مدعومين ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل مواجهة ميدياما.