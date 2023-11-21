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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الأهلي| تطور جديد في إصابة طاهر وسليم ومعلول

مران الأهلي
مران الأهلي

خاض طاهر محمد طاهر، ورضا سليم، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تدريبات منفردة ‏قبل انطلاق المباراة الودية للفريق التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة ميدياما الغاني التي تقام يوم 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور ‏المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقام طاهر وسليم بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج التأهيلي الخاص بهما، ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

ويجري علي معلول، لاعب الفريق، أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة، للاطمئنان على ‏حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية.‏

وكان معلول قد اشتكى من شد في العضلة الخلفية، وواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي ‏تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وخاض الفريق مباراة ودية اليوم على ملعب التتش جمعت بين لاعبي الفريق، مدعومين ‏ببعض العناصر من قطاع الناشئين، والتي اطمأن خلالها الجهاز الفني على كافة اللاعبين قبل ‏مواجهة ميدياما. ‏

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