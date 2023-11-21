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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في أقل من ربع ساعة.. طريقة عمل سلطة البيواز التركي

طريقة عمل البيواز
طريقة عمل البيواز  

البيواز، هي سلطة بسيطة جدًّا، وشهيرة في وصفات المطبخ التركي، وتستخدم لجميع أنواع المشويات، وهي عبارة عن بصل وبقدونس ومكوّنات أخرى مثل عصير الليمون والسماق والملح وزيت الزيتون.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل البيواز، وهي نوع من أنواع السلطات التركية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ربع ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 7 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل البيواز

 

طريقة عمل البيواز

 

مقادير طريقة عمل البيواز :

1 بصل مقطع شرائح

1 ملعقة كبيرة سماق ناعم

1 ملعقة صغيرة ملح

¾ كوب عصير ليمون

150 جرام بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ليمون مقطع شرائح للتزيين

 

طريقة عمل البيواز :

_ نضع في بولة كبيرة كل من: شرائح البصل، السماق الناعم، الملح، عصير الليمون.

_ نخّلط المكوّنات السابقة مع بعضها البعض جيّدًا بيديكِ ثم نتّرك المزيج جانبًا 10 دقائق.

_ يضاف بعد ذلك: البقدونس المفروم ونقلّبه مع باقي المكوّنات الموجودة في البولة.

_ يضاف أخيرًا زيت الزيتون ونقلّب ثم نقدّم سلطة البيواز في طبق التقديم، وتزين بشرائح الليمون.

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