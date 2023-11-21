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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بمدينة البدرشين

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال التطوير والرصف بطريق أبو ربع بداية من مزلقان أبو ربع حتي تقاطع عباس عناني وطريق الطرفاية، وذلك ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة البدرشين.

شدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد لما لها من أهمية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال التشطيبات النهائية بسوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة موجها بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبنى السوق و الالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعه الإنتهاء من الأعمال . 

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤولي مديرية الطرق ومديرية الأسكان والشركات المنفذة للأعمال.

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