الكشف على 1617 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالقليوبية، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية ميت السباع وتم الكشف خلالها على 1617 مواطن مجانا ، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن أعمال القافلة تنوعت ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة ( الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الأسنان -رمد - جلدية).

كما ضمت القافلة عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

وضمت القافلة كذلك وجود معملي دم وطفيليات ، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.