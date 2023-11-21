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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأخضر السعودي يضرب الأردن بهدفين دون رد في تصفيات آسيا والمونديال

الاخضر السعودي
الاخضر السعودي

تغلب المنتخب السعودي على مضيفه الأردني، بهدفين دون رد، في المواجهة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء على استاد عمان الدولي، في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وبطولة آسيا 2027.

سجل ثنائية المنتخب السعودي نجمه صالح الشهري بالدقيقتين 8 و 30، وقدم منتخب السعودية أداء ساحرا استحق عليه الفوز، على عكس منتخب النشامى الذي ظهر تائهاً على مدار شوطي المباراة.

واستعاد المنتخب السعودي صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط يليه طاجيكستان "4 نقاط" ثم الأردن بنقطة واحدة، وأخيرا باكستان بلا نقاط، ودخل المنتخبان سريعاً في أجواء المباراة، وكشفا عن أطماع هجومية مبكرة، حيث أرسل التعمري كرة نموذجية داخل منطقة الجزاء لم تجد المتابعة المأمولة من المهاجمين، ولم يتأخر الأخضر السعودي في الرد سريعاً، من كرة عرضية انقض عليها عبدالله رديف برأسه مرت بجوار القائم الأيسر لأبو ليلى، حارس مرمى الأردن.

وظهر جلياً أن مانشيني مدرب السعودية يسعى للبحث عن التسجيل المبكر، لينجح في فرض الأفضلية على منطقة الوسط، وارتكب إحسان حداد مخالفة من الجهة اليمنى، ليتقدم عباس الحسن وينفذ ضربة حرة مباشرة وجدت صالح الشهري ليلعب الكرة برأسه من بين المدافعين معلناً تقدم السعودية بهدف السبق في الدقيقة 8.

واستفز الهدف منتخب النشامى حيث كثف من طلعاته الهجومية ولاحت فرصة خطرة للتعمري، حيث استقبل كرة نموذجية وسار بها لكنه سددها ضعيفة وتمكن العويس من إبعادها دون عناء، وطالب لاعبو الأردن بضربة جزاء بعد شكوك حول أن الكرة لمست يد مدافع السعودية علي السلولي لكن حكم اللقاء أمر باستمرار اللعب.

وعزز الأخضر السعودي تقدمه بالهدف الثاني عندما اخترق علي الهزازي عمق الدفاع الأردني ومرر لصالح الشهري الذي وجد نفسه في مواجهة المرمى فسدد على يمين أبو ليلى بالدقيقة 30، ومنع القائم الأيمن عباس الحسن من إحراز الهدف الثالث للمنتخب السعودي، بعدما استثمر كرة نموذجية من صالح الشهري، ليرد عليه أبو حشيش بتسديدة قوية تصدى لها العويس ببسالة.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب السعودية بمختار علي بديلا للهزاري وبغريب عوضا عن عباس الحسن، فيما زج مدرب الأردن بمصطفى قزعر مكان أبو حشيش، وحل مرضي مكان رجائي عايد، وبحث منتخب الأردن عن تقليص النتيجة وأرسل حداد كرة عرضية انقض عليها الرشدان برأسه لتمر بجوار القائم.

ورغم تراجع أداء منتخب السعودية، بقي الأردن بلا حلول هجومية فاعلة بعدما طغى اللعب الفردي على الفريق،  الذي سدد لاعبوه كرات طائشة بلا تركيز ليبقى مرمى العويس بعيدا عن مشاهد الخطورة، وعمل منتخب السعودية على منح الفرص لعدد من لاعبيه واستهلاك الوقت الذي مضى بلا أي مستجدات، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً عن فوزه بهدفين نظيفين.

المنتخب السعودي الأردني ستاد عمان الدولي كأس العالم 2026 منتخب السعودية السعودية

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