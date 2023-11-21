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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة عن اسعار السكر فى مصر، وتقنين هذا الامر للقضاء على هذه الازمة. 

في ظل تفاقم أزمة السكر في الأسواق المصرية، وارتفاع أسعاره في الأسواق بشكل جنوني وغير مبرر؛ سعت الحكومة لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة؛ لتبشر المواطنين بتوفر السكر وانخفاض اسعاره بالأسواق في القريب العاجل.

وأعلنت اليوم الهيئة العامة للسلع التموينية، عن طرح ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.
وقالت الهيئة "بالنسبة للسكر الأبيض، يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كلج".

كما أكدت أن العروض يجب أن تكون لفترات وصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024 أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024 أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024.

وقالت الهيئة، إن السداد عند الاطلاع، بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما تقدم العروض بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، ويقدم السعر على أساس أن يكون شاملا التكلفة والتأمين والشحن، وعلى أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 25 نوفمبر 2023".

للمزيد من التفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو..

https://fb.watch/osGA6SxgqO/

أزمة السكر الأسواق المصرية اسعاره بالأسواق للسلع التموينية

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