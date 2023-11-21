فلسطين تدعو دول العالم للاقتداء بجنوب أفريقيا بشأن إجراءاتها ضد إسرائيل

دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، برلمانات العالم للاقتداء ببرلمان جنوب أفريقيا الذي صوت اليوم على إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أشاد بتصويت برلمان جنوب إفريقيا لصالح قرار إغلاق السفارة الإسرائيلية في العاصمة بريتوريا، ردا على عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووصف فتوح هذه الخطوة بـ"الشجاعة، وتعبر عن حجم التضامن من دولة وشعب جنوب إفريقيا مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عمليات فصل عنصري وتطهير عرقي".

ودعا فتوح جميع الدول والبرلمانات إلى اتخاذ خطوات مماثلة، لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني.