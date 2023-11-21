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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي فلسطيني يكشف تفاصيل إطلاق سراح الرهائن

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه وفقا لما لديه معلومات بشأن تبادل الرهائن والأسرى الخطة قد تبدأ التنفيذ الخميس أو الجمعة، وتشمل هدنة شاملة خلال هذه الفترة يتم إطلاق سراح 52 أسيرة إسرائيلية وطفل مدني على دفعات على مدار خمس أيام، وكل يوم سيطلق مقابله 30 أسير فلسطيني على مدار الـ 5 أيام، واليوم الأخير سيطلق 12 أسيرة مقابل 36 أسير فلسطيني. 

أيمن الرقب يتحدث عن تفاصيل إطلاق سراح الرهائن 

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية مع النشرة الإخبارية في قناة "تن"، أنه إذا تم اعتماد الهدنة أن يتم تهدئة الأمر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن في حرب 2014 التي استمرت 51 يوم تخللها هدنات على مدة أسبوعين، وتلك الهدنة ستؤدي لتقليل تصاعد الأزمة بشكل عام، خاصة أن هناك أسرى آخرين، ولكن ليسوا تحت يد حماس، وهم تحت يد فصائل أخرى، سيتم تجمعهم. 

وتابع، أنه لا يؤمن جيش الاحتلال بإيقاف الأقمار الصناعية والتجسسية، ولكن هذا ضمن الشروط التي تمت، باتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا بحسب ما لديه من معلومات. 

تبادل الرهائن أيمن الرقب النشرة الإخبارية إطلاق سراح الرهائن جيش الاحتلال

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