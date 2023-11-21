التفاصيل الكاملة لصفقة تبادل الأسري بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدرين مطلعين على صفقة تبادل الأسري بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، إن الاتفاق بين إسرائيل وحماس لإطلاق سراح عشرات الرهائن وإعلان وقف إطلاق النار لعدة أيام أصبح وشيكاً ويمكن أن يعلنه الوسطاء القطريون خلال ساعات.

ووفقا لمصادر أكسيوس، فإنه كجزء من صفقة تحرير الأسري، ستطلق إسرائيل سراح ثلاثة سجناء فلسطينيين محتجزين لديها، مقابل كل رهينة إسرائيلية تطلقها حماس.

المرحلة الأولي من الاتفاق

وفي المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من مرحلتين، من المتوقع أن تطلق حماس سراح 50 امرأة وطفلا إسرائيليا معظمهم مزدوجو الجنسية محتجزين في غزة، بينما تطلق إسرائيل سراح حوالي 150 سجينا فلسطينيا، معظمهم من النساء والقاصرين.

وقال أحد المصادر لموقع أكسيوس، إن إطلاق سراح الأسري والسجناء في المرحلة الأولى من الصفقة سيتم خلال 4 أيام من وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقا لمسؤول إسرائيلي، فإن إسرائيل لن تطلق سراح السجناء الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، وفي غضون 24 ساعة بعد موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على الصفقة، سيتم نشر أسماء السجناء حتى يتمكن المواطنون الإسرائيليون من الاستئناف أمام المحكمة ضد إطلاق سراحهم.

وكجزء من الاتفاق، ستسمح إسرائيل لنحو 300 شاحنة مساعدات يوميا بدخول غزة من مصر، وأوضح مسؤول إسرائيلي إنه سيتم السماح بدخول المزيد من الوقود خلال فترة وقف القتال.

المرحلة الثانية

وفي مرحلة ثانية، يمكن لحماس إطلاق سراح العشرات من النساء والأطفال وكبار السن مقابل قيام إسرائيل بتمديد وقف إطلاق النار لعدة أيام أخرى.

وقال مسؤول إسرائيلي لأكسويس، إن إسرائيل مستعدة لإعطاء يوم آخر من التوقف مقابل كل 10 رهائن تفرج عنهم حماس.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "نعتقد أن حماس يمكنها احتجاز ما بين 70 و80 رهينة، كل ما يقلقنا هو أنها تحتاج إلى جلب رهائن من الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى التي تحتجز باقي الأسري.

وكجزء من الاتفاق أيضا، ستمنع إسرائيل عودة الفلسطينيين من جنوب غزة إلى الجزء الشمالي من القطاع خلال أيام الهدنة، وسيستأنف الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية بمجرد انتهاء الهدنة.

إعلان الموافقة

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق سراح الأسري من الجانبين على مراحل.

وقال نتنياهو عقب اجتماع مع مجلس الوزراء الإسرائيلي، إن الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل، ولكن لن نستكين إلا بتحقيق النصر الكامل.

وشدد نتنياهو على أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح، لافتا إلى أن استعادة الرهائن مهمة مقدسة وهو ملتزم بذلك.