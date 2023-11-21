في انتظار رد إسرائيل.. أول تعليق من قطر على صفقة تبادل الأسري

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن قطر قدمت اقتراحا لهدنة إنسانية وإطلاق سراح الأسري إلى الجانب الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أسابيع من المفاوضات المستمرة.

وأضاف الأنصاري في تصريحات لشبكة CNN، أن قطر تنتظر نتيجة تصويت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراح.

وعلى جانب آخر، قال مصدر مطلع على اجتماع الحكومة الإسرائيلية لشبكة CNN، عقب اجتماعات مجلس الوزراء الحربي والمجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها تجتمع الآن لمناقشة صفقة رهائن محتملة.

وفي وقت سابق من اليوم، علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأنباء التي تفيد باقتراب الإنتهاء من صفقة تحرير الأسري بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس.

وقال الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل وحماس على إخراج الرهائن منذ أسابيع، ونحن الآن قريبون جدا ويمكن أن يعود بعضهم إلى الوطن قريبا.

وأضاف بايدن، أنه قد نتمكن من إعادة بعض الرهائن من قطاع غزة قريبا، ولكن لا شيء مؤكد حتى يتم الاتفاق.