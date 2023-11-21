معا إلى الأبد | أحدث ظهور لـ محمد صلاح مع عائلته

شاركت رباب صلاح شقيقة النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، متابعيها صورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت رباب رفقة اشقائها نصر ومحمد صلاح، فى احدث ظهور لهما، بإطلالة محتشمة، ظهرت خلالها بملابس أنيقة وفضفاضة وحجاب تقليدي، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها، وعلقت "معا الى الابد".

يذكر ان النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي حصل، على العديد من الجوائز الفردية والجماعية الكبرى على مستوى أوروبا وأفريقيا والعالم بالترتيب، بعد المستويات الرائعة التى قدمها فى مسيرته الاحترافية بملاعب القارة العجوز خلال السنوات الأخيرة.