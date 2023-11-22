«الجو اليوم ولا غلطة».. داعية يوضح حكم ترديد هذه العبارة

“ الجو اليوم ولا غلطة ” عبارة دارجة على ألسنة بعض المواطنين للتعبير عن جمال الطقس واعتداله، وتعليقا على هذه العبارة توجه البعض من المواطنين بسؤال أحد العلماء حول مشروعية ترديد هذه العبارة من عدمه.

قال الدكتور سعيد الخثلان الفقيه السعودي وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أن هذه العبار غير جائزة شرعا، وبها سوء أدب مع الله عز وجل، متسائلا، كيف نقول على شيء من صنع الله الذي أحسن خلق كل شيء أنها “ ولا غلطة”، لافتا إلى أنه يمكنه قول ذلك لشخص صنع شيء وأتقنه.

وأضاف الخثلان خلال اجابته على أسئلة المتصلين بأحد البرامج الفضائية أن الله عز وجل خلق كل شيء وقدره تقديرا.

هل وصف الأيام بـ"الزفت " سب للدهر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “شخص وصف الأيام بأنها زفت فهل بذلك سب الدهر أم هو وصف له؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الأمر يتوقف على حسب قصده إذا قصد الوقت يعنى أهل الزمن.



واستشهد أمين الفتوى أنه كان هناك رجلا اسمه تومة الحكيم كان يجاوب على أي سؤال بجهل فقال شاعر على لسان حماره “لو أنصف الدهر لكنت أركب .. لأنى جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب”

والمعنى “أن جيت للحق فالذي يستحق فينا أن يركب هو صاحبي هذا الذى يدعي العلم وهو جاهل، على الأقل أنا أعلم أني حمار إنما هو حمار ولا يدري ذلك ويعتقد أنه أعلم العالمين”.



وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه بقول الشاعر “فلو أنصف الدهر” فهو لم يقصد أن الزمن جائر؛ فالزمن مخلوق لله عز وجل.



وأشار أمين الفتوى إلى أنه ينبغي على الإنسان أن يعود لسانه على الكلمة الطيبة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال “من كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت”، وقال أيضا “ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء”.