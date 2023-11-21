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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. اتحاد جدة يكشف كواليس التفاوض مع محمد صلاح وليفربول| فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف أنمار الحائلي، رئيس شركة نادي الاتحاد السعودي، عقب مؤتمر تقديم المدير الفني الجديد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن أن ناديه لم يُدعم بالشكل المثالي كما حدث لأندية كثيرة منافسة حصلت على تعاقدات أكبر.

وقال الحائلي: حصلنا في الفترة الصيفية على 4 تعاقدات بخلاف كثير من الأندية التي حصلت على 8 تعاقدات أجنبية، ومن حق الجماهير أن تطالب، بالمزيد لدعم ناديهم مثل بقية الأندية .

مفاوضات اتحاد جدة مع  محمد صلاح 

وأضاف في تصريحات إعلامية : كنا نتمنى الحديث بشكل كامل عن متطلبات الاتحاد، والتطرق لكل المواضيع وما حدث في الأسبوع الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية في لندن فيما يخص مفاوضات محمد صلاح ومع ناديه ليفربول، وأيضاً ماركينيوس والمفاوضات مع ناديه باريس سان جيرمان.

وأشار إلى أن برنامج التدعيم لصفوف الفريق يسير جيدا خاصة بعد التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، إضافة إلى مواطنه نجولو كانتي، والثنائي فابينهو وجوتا، ولكن في الوقت ذاته لم تُنفذ المتطلبات الأخرى، وعملنا في الفترة الصيفية وفق الميزانية المحددة لنا.

الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدربا لاتحاد جدة

وفي سياق متصل ، أكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدرب الجديد لفريق اتحاد جدة السعودي، أن قيادة "العميد" تعد تحديا كبيرا.

وقدم الاتحاد مدربه الجديد مساء اليوم الثلاثاء، حيث قال في مؤتمر صحفي: "أشكر نادي الاتحاد على منحي هذه الفرصة، أنا سعيد جدا بقيادة هذا المشروع الذي أعتبره مثل القطار ينطلق بسرعة كبيرة".

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وأضاف: "العقد يمتد لموسم ونصف وتوجد نية للتمديد وهذا بالطبع سيعتمد على قناعة الطرفين بالإنجازات والنتائج".

وواصل: "في كرة القدم الشكل العام يتعلق بالنتائج وهو الحاسم، شخصيا كمدرب أعشق التحديات، وأحب الاستقرار فقد قضيت 8 مواسم مع ريفر بليت وهذا ليس سهلا، وما جاء بي للاتحاد هو الطموح والتحدي، ووصلت قبل يومين وسنبدأ المنافسة بعد أيام، نعم الوضع ليس مثاليا تماما، لكن هذا التحدي مشوق، والنادي بطل الدوري وسنشارك في كأس العالم للأندية الشهر المقبل وهذا أيضا من التحديات الكبيرة لنا".

النجاح مسؤولية مشتركة

وأردف: "من أسباب قبول مشروع الاتحاد هو حجم النادي الكبير والعناصر التي يملكها لذلك قبلت أن أكون جزءا منه وأحترم المدربين السابقين، واطلعت على كل شيء فنيا وحتى سلوكيات اللاعبين، وعملي يتعلق بتشخيص الوضع العام، والتواصل مع اللاعبين ومعرفة شخصياتهم ومميزاتهم، وأنا شخص أحب التواصل وسوف أتعرف على اللاعبين بشكل أكبر".

واختتم: "النجاح مسؤولية مشتركة بيننا جميعا: مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجمهور وكل من في المدينة، وتعرفت على النادي منذ فترة قصيرة وهناك أشياء تحتاج التطوير، أثق بشدة في طاقمي الفني بمختلف تخصصاتهم وسريعا سيندمجون لنحقق الأهداف المشتركة".

نادي الاتحاد السعودي أنمار الحائلى جاياردو محمد صلاح ليفربول باريس سان جيرمان ماركينيوس

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