متذكرا اتفاقية شاليط.. بن جفير يعلق على صفقة تبادل الأسرى مع حماس

علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير على صفقة تبادل الأسري التي وافق عليها مجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء.

وقال بن جفير: "صفقة التبادل المرتقبة مع حماس ستجلب لنا كارثة، وشائعات تقول إن إسرائيل سترتكب مرة أخرى خطأ كبيرا جدا كما جرى صفقة شاليط".

وأضاف: "أنا منزعج جدا لأنهم يتحدثون عن صفقة قد تاتي بكارثة، وتتذكرون إننا وافقنا عل صفقة شاليط، واطلقنا سراح زعيم حماس في غزة يحي السنوار واصدقائة وجلبنا هذه المشكلة لأنفسنا".

وصفقة شاليط التي ذكرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، هي الصفقة التي تمت بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي في عام 2011، وتعد إحدى أضخم عمليات تبادل الأسرى العربية الإسرائيلية.

وشملت الصفقة الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال مقابل إفراج حماس عن الجندي الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وقد أعلن عن التوصل لهذه الصفقة في 11 أكتوبر 2011 بوساطة مصرية، وتعد هذه الصفقة الأولى في تاريخ القضية الفلسطينية التي تمت عملية الأسر ومكان الاحتجاز والتفاوض داخل أرض فلسطين.

ومنذ قليل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم إطلاق سراح الأسري من الجانبين على مراحل.

وقال نتنياهو عقب اجتماع مع مجلس الوزراء الإسرائيلي، إن الحرب مراحل واستعادة الأسرى ستكون على مراحل، ولكن لن نستكين إلا بتحقيق النصر الكامل.

وشدد نتنياهو على أن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح، لافتا إلى أن استعادة الرهائن مهمة مقدسة وأنا ملتزم بذلك.