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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمدة سابق بجنوب أفريقيا يدعم حماس بهذه الطريقة.. والاحتلال يعلق

عمدة سابق بجنوب أفريقيا
عمدة سابق بجنوب أفريقيا

في دعم جديد من جنوب أفريقيا لقطاع غزة، نشر عمدة سابق لمدينة جوهانسبرج، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة له وهو يحمل بندقية مصحوبة بعبارة "نحن نقف مع حماس"، والتي حذفت بعد ذلك بسرعة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، جاء في منشور ثابيلو أماد الذي تم حذفه بعد وقت قصير من نشره: “نحن نقف مع حماس، حماس تقف معنا، معًا نحن فلسطين وفلسطين ستتحرر. بدون ضحايا، بدون دماءنا، سنفتح الأقصى”.

وعلق ليئور حيات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على منشور أماد، قائلًا لـ"تايمز أوف إسرائيل": “هذا عرض دعم حقير لحماس.. إنه يجعلني أشعر بالغثيان. هذه معاداة سامية خالصة من أسوأ الأنواع”.

وفي وقت سابق، صوت برلمان جنوب أفريقيا بإغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب.

كما صوت أعضاء البرلمان على تعليق عمل سفير الكيان الصهيوني في جنوب أفريقيا.

وذكر البرلمان أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتشارك في المفاوضات التي تنظمها الأمم المتحدة.

جوهانسبرج جنوب افريقيا غزة الخارجية الإسرائيلية المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية فلسطين

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