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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممثل القبائل والعائلات المصرية: نعم لرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي

الدكتور كريم سلامة
الدكتور كريم سلامة

أكد الدكتور كريم سلامة  ممثل القبائل والعائلات المصرية بالحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم.

بحضور الآلاف.. مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن شرقي الإسكندرية لدعم السيسي

وخلال مؤتمر حاشد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، قال الدكتور كريم سلامة: "نعم لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونأمل في مشهد انتخابي حضاري يعكس صورة المصريين أمام العالم لتقديم الشكر للرئيس السيسي عما قدمه من إنجازات للدولة المصرية."

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن بحضور أعضاء هيئة مكتب الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي ، والنائب عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، والنائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، وعبد الحليم علام نقيب المحامين، والأنبا بافلي أسقف كنائس الإسكندرية والدكتور إبراهيم الجمل مسئول بيت العائلة المصري، وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، وأمناء الأقسام ولفيف من القيادات الشعبية والطبيعية شرقي الإسكندرية.

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