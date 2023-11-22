مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالفيوم.. صور

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية برئاسة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مؤتمرا عماليا حاشدا،بمحافظة الفيوم ، بمشاركة اللجان النقابية بالمحافظة والتابعة للنقابة العامة،وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعت درويش اللجان النقابية بحث العمال والمواطنين بالنزول والمشاركة الانتخابية ،وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة ،مشيدة بدوره في حماية الأمن القومي الداخلي والخارجي، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ، واطلاقه المبادرة الرئاسية حياة كريمة ،ولدوره التاريخي في دعم القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال والعدوان الاسرائيلي ووقوفه أمام مخطط تصفية القضية الفلسطينية ،ورفضه تهجير الفلسطينين .

وقالت درويش: إن المصريين على وعى كامل بأن الرئيس السيسى هو القادر على استكمال الانجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة والحفاظ على أمن واستقرار مصر وإنجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.

مؤتمر حاشد بالفيوم لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر حاشد بالفيوم لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر حاشد بالفيوم لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر حاشد بالفيوم لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر حاشد بالفيوم لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر حاشد بالفيوم لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر حاشد بالفيوم لدعم الرئيس السيسي

مؤتمر حاشد بالفيوم لدعم الرئيس السيسي