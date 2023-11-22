50 إسرائيليا مقابل 150 فلسطينيا..تفاصيل موافقة الاحتلال على صفقة الأسرى مع حماس

صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على صفقة الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اتفاق لإطلاق سراح ما يقرب من 50 رهينة في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار لعدة أيام والإفراج عن بعض النساء والقاصرين الفلسطينيين الأسرى، إلى جانب السماح بدخول المزيد من الوقود والمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن جميع أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي صوتت لصالح القرار باستثناء ثلاثة أعضاء من حزب "عوتسما يهوديت" الذين صوتوا ضده.

وصوت أعضاء تحالف "الصهيونية الدينية" الذين قالوا قبل الاجتماع أنهم معارضين للمخطط، لصالحه في النهاية.

بيان رسمي من نتنياهو

وأصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانًا رسميًا يؤكد فيه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صفقة الرهائن الأولى مع حركة "حماس".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال المكتب في البيان إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بإعادة جميع الرهائن إلى وطنهم.

ولفت البيان إلى أن الحكومة وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم بموجبها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 أسيرًا من النساء والأطفال، على مدى أربعة أيام، يتم خلالها وقف إطلاق النار.

وأضاف أن "الإفراج عن كل عشرة محتجزين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من الهدنة"، لكن الحكومة تعهدت بمواصلة حربها ضد حماس بعد انتهاء وقت إطلاق النار.

لكن لم يقدم البيان تفاصيل بشأن أي قرارات أخرى، بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ودخول وقود إضافي ومساعدات إنسانية إلى غزة.

من جانبه، قال موقع "أكسيوس" الأمريكي إن صفقة تبادل الرهائن بين إسرائيل وحركة حماس ستتم على مرحلتين، لافتًا إلى أن حركة حماس ستفرج عن 50 محتجزًا مقابل إطلاق الاحتلال سراح 150 فلسطينيًا.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يتضمن السماح بدخول نحو 300 شاحنة لقطاع غزة والمزيد من الوقود.

أما في المرحلة الثانية من الاتفاق ستُطلق الحركة سراح عشرات المحتجزين مقابل تمديد وقف إطلاق النار.

حماس تكشف التفاصيل

وعلى الفور، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق هدنة إنسانية ووقف إطلاق نار مؤقت لمدة 4 أيام بجهود مصرية وقطرية حثيثة.

وأوضحت حماس، أن الاتفاق يأتي بموجبه وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

كما سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً.

وأضافت الحركة أنه سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني من سجون الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية.

كما سيتم وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام ووقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء.

وخلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

3 أمريكيين أول المفرج عنهم

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن 3 أمريكيين من بينهم طفلة سيجري تضمينهم ضمن أول المفرج عنهم في اتفاق الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف المسؤول أن واشنطن تتوقع إطلاق سراح أكثر من 50 محتجزًا في المرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

وأوضح أن الإفراج عن المحتجزين سيبدأ بعد 24 ساعة من التوصل إلى الاتفاق، لافتًا إلى أن نظام التفتيش الصارم سيضمن عدم استغلال حماس للهدنة.