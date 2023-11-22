طريقة سهلة لعمل الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية يفضل تناولها الكبار والصغار فهي محببة لدي الجميع، لذلك تقدم الشيف سلمي الحافظ طريقة عمل الحلاوة الطحينية بمذاق لا يقاوم وطريقة اقتصادية فى ظل ارتفاع الأسعار.



مقادير عمل الحلاوة الطحينية



كوب ونص لبن بودر .

كوب ونصف سكر بودر.

كوب طحينة.

فسدق.

ملح.



طريقة عمل الحلاوة الطحينية



* يخلط اللبن البودرة والسكر البودرة والملح ويقلب ثم الطحينة

* يمكن إضافة مقدار كوب من الطحينة حتى الحصول على عجينة

* يفرد كيس ثلاجة فى قالب وتفرد المكسرات ثم يصب خليط الطحينة ويضغط عليه

* يفضل تركها فى الثلاجة لمدة ليلة للتماسك ثم تقطع وتقدم مع المكسرات على الوجه.