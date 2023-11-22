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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة سهلة لعمل الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية
الحلاوة الطحينية

الحلاوة الطحينية يفضل تناولها الكبار والصغار فهي محببة لدي الجميع، لذلك تقدم الشيف سلمي الحافظ طريقة عمل الحلاوة الطحينية بمذاق لا يقاوم وطريقة اقتصادية فى ظل ارتفاع الأسعار. 

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مقادير عمل الحلاوة الطحينية 


كوب ونص لبن بودر .
كوب ونصف سكر بودر.
كوب طحينة.
فسدق.
ملح.


طريقة عمل الحلاوة الطحينية 


* يخلط اللبن البودرة والسكر البودرة والملح ويقلب ثم الطحينة
* يمكن إضافة مقدار كوب من الطحينة حتى الحصول على عجينة
* يفرد كيس ثلاجة فى قالب وتفرد المكسرات ثم يصب خليط الطحينة ويضغط عليه
* يفضل تركها فى الثلاجة لمدة ليلة للتماسك ثم تقطع وتقدم مع المكسرات على الوجه.

الحلاوة الطحينية اللبن البودرة سكر البودرة طريقة عمل الحلاوة الطحينية كيك بدون بيض طريقة عمل الحلاوة

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