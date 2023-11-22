أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك اليوم 22-11-2023

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأربعاء دون أي تغيير على مستوي البنوك العاملة في مصر.

وجاء متوسط سعر العملات المختلفة أمام الجنيه في المتوسط وفقا لما هو معلن لدي البنك المركزي المصري ؛ إذ أظهرت المعاملات اليومية داخل البنوك ثباتا.

سعر الدولار



وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء و 30.95 جنه للبيع



سعر اليورو



وصل سعر اليورو أمام الجنيه إلي 33.72 جنيه لشراء و 33.8 جنيه للشراء.



الجنيه الإسترليني



وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 38.62 جنيه للشراء و 38.8 جنيه للبيع.



الدولار الكندي



بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 22.48 جنيه للشراء و 22.59 جنيه للبيع



الكرون الدنماركي



بلغ سع الكرون الدنماركي نحو 4.52 جنيه للشراء و 4.54 جنيه للبيع



الكرون النرويجي



بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 2.88 جنيه للشراء و 2.9 جنيه للبيع



الكرون السويدي



بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 2.95 جنيه للشراء و 2.96 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



سجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 34.85 جنيه للشراء و 35.01 جنيه للبيع



الـ 100 ين ياباني



بلغ سعر الـ100 ياباني أمام الجنيه نحو 20.87 جنيه للشراء و 20.96 جنيه للبيع





بلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 20.24 جنيه للشراء و 20.33 جنيه للبيع



اليوان الصيني



سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.21 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع



العملات العربية



أظهرت العملات العربية استقرارا علي مستوي جي وسائل النقد المختلفة أمام الجنيه في البنك المركزي المصري



سعر الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 100.07 جنيه للشراء و 100.52 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي



بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.43 جنيه للبيع



الدينار البحريني



بلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.77 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع



الريال العماني



بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.822 جنيه للبيع



الريال القطري



بلغ سعر الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء و 48.5 جنيه للبيع



الديار الأردني



بلغ سعر الدرينار الأردني أمام الجنيه نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.68 جنيه للبيع