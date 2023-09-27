سعر العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات اليوم بالبنوك

شهدت متوسط اسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية أمام الجنيه دون أي تغيير وذلك في البنك المركزي المصري.



سعر الدولار



أظهر سعر الدولار الأمريكي استقرارا أمام الجنيه مسجلا 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو



وصل سعر اليورو مقابل الجنيه لنحو 32.65 جنيه للشراء و 32.8 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترليني



سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام نظيره المصري حوالي 37.6 جنيه للشراء و 37.72 جنيه للبيع.



سعر الدولار الكندي



سجل سعر الدولار الكندي امام الجنيه نحو 22.83 جنيه للشراء و 22.94 جنيه للبيع.



سعر الكرون الدنماركي



وصل سعر الكرون الدنماركي نحو 4.27 جنيه للشراء و 4.38 جنيه للبيع.



الكرون السويدي



وصل سعر الكرون السويدي نحو 2.8 جنيه للشراء و 2.81 جنيه للبيع.



الفرنك السويسري



وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 33.76 جنيه للشراء و 33.91 جنيه لبيع.



الدولار الاسترالي



سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 19.73 جنيه لشراء و 19.82 جنيه للبيع.

اليوان الصيني



ووصل اليوان الصيني أمام الجنيه نحو4.21 جنيه للشراء و 44.23 جنيه للبيع.



الين الياباني



وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 20.7 جنيه للشراء و 20.79 جنيه للبيع.

العملات العربية



وعلي صعيد العملات العربية التي شهدت استقرارا أمام الجنيه لدي البنك المركزي المصري.



الريال السعودي



بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه شراء و 8.25 جنيه للبيع.



الدينار الكويتي



وصل سعر الدينار الكويتي لنحو 99.73 جنيه للشراء و 100.19 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي



بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.



الدينار البحريني



وصل سعر الدينار البحريني امام الجنيه نحو 81.76 جنيه للشراء و 82.12 حجنيه للبيع



الريال القطري



وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع



الدينار الأردني



وصل سعر الدينار الأردني نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.72 جنيه للبيع

