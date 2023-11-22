خطوة حاسمة.. بريطانيا ترحب باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

رحبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، باتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بواسطة كلا من مصر وقطر والولايات المتحدة.

ودعا وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، جميع الأطراف، إلى متابعة تفاصيل الاتفاق، مضيفا أن هذه "خطوة حاسمة" من أجل الاستمرار.

وفي سياق متصل، رحبت وزارة الخارجية الصينية بالاتفاق، وجاء في بيان لها، أن الصين تأمل أن تساعد الهدنة "في تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".

وفي الوقت نفسه، رحبت فرنسا أيضًا بالاتفاق الذي توسطت فيه مصر وقطر.

وذكرت الخارجية الفرنسية أن باريس تأمل في إطلاق سراح مواطنين فرنسيين في إطار الاتفاق.