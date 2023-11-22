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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أنا مش شيخ يا جماعة.. تامر حسنى ينشر بوست بـ1000 خطبة عن الصلاة

تامر حسنى
تامر حسنى

نشر الفنان تامر حسنى، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يحث فيها الشباب على الصلاة. 

وقال تامر حسنى : انت مش منافق انت مجاهد.. بوست طويل بس اللي هيقراه للآخر  هيكون محتاجه جداً والله العظيم.. بخصوص الصلاه هحكي حاجة حصلت معايا حبيت أشارككم بيها للي يهمه الأمر.. في أكيد فيكم مش بيصلي أو بيقطع في الصلاة اللي بيقطع في الصلاه  عايز أقول له : افضل قاوم شيطانك لحد ما تنتصر.. ده حصل معايا شخصياً أواظب مرة وأقطع 100 مرة لحد ما استقريت مهما تاخد وقت ثوابك هيكون أكبر لأنك بتجاهد نفسك وشيطانك عشان خاطر ربنا. 

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وأضاف تامر حسنى : في نوع تاني اللي بيقول “هبدأ من بكرا ” وميقدرش ويقول معلش بكرا وًميقدرش تالت وميقدرش عاشر أحب أقوله حتى لو عزمت النية 1000 مرة و مش بتنفذ.. ربنا بيفضل مستنيك بمنتهى الحب لأنه شايف مجهود نيتك في الإصرار على الرغبة، حتى لو مش قادر تنفذ هيجازيك خير برضو على  رغبتك ، حتى لو منفذتش لسه وهيبقى مستنيك تاخد القرار ، وفاتحلك إيده بكل حب عشان تنطلق وتدخل في رحمته ومعيته ، في الوقت ده بيبقى حواليك ناس يا بيشجعوك ودول ناس تمسك بيهم، ويا ناس مش بتصلي ياريت تبعد عنهم هما مش عايزينك تصلي غيرو منك، لأنهم من جواهم مقتنعين بربنا بس بيكابروا فبيزعلوا عشان متبقاش أعلى منهم عند ربنا، حتى لو في شيء من الذنوب بتعملها عادي كلنا خطائين؟.

وتابع تامر حسني : اوعى تخليهم يقولولك يا عم انت بتعمل ذنب كذا وكذا، إزاي تصلي يا منافق لا وألف لا انت مش منافق أنت مجاهد لنفسك ولشيطانك، يعني في تحدي أكبر ثوابه أكبر بكتير عشان بقى خاطر ربنا غالي عندك ، وبتعمل اللي هو عايزه إنك تصلي و كل ما تغلط تروحله هو بيحب كده  و هيسامحك عادي و لو غلط و روحتله ١٠٠٠ مره  المهم ان كل مره يبقى عندك نية الارتقاء بنفسك معاه و تتصدق كتير صدقوني في قوه خارقه في تأثير الصدقه  و في كل ذنب عليكم بالناس البسطاء  فرحوهم اوي. 

وأوضح تامر حسنى : ربنا هيفرحك أوي أوي  أنا مش شيخ يا جماعة ومش بتكلم كفنان  لا انا بتكلم كإنسان  انا بقالي سنين يمكن من اكتر الناس اللي بتقرا في العالم في كل الاتجاهات انا فعلاً  بصحى من النوم بثقف نفسي و كل حرف بعرفه و كل معنى جميل اعرفه بحب اوصله ليكم دي انسانيات عشان احنا كبشر اخوات لازم نقوي بعض. 

وأضاف تامر حسنى : المهم الناس لازم تفرق بين معاملة البشر للبشر ومعاملة ربنا للبشر.. يعني البشر لو مسألتش فيه يومين هو مش هيسأل فيك ١٠ وهيردهالك بس ربنا مش كده اوعوا تشوفوا ربنا بيعاملنا كده .. ربنا يعني  الرحمه كلها  بالعكس بيفضل يناديلك كل يوم  ٥ مرات و لسنوات و انت مش بترد و بيقولك انا اكبر من اللي بتعمله تعالى اصلحلك روحك و اشوف احتياجاتك و اشفيك و اريح قلبك و انت بتهمله ومش مره لا سنين كتير و كل يوم ٥ مرات ينادي بعظمته و جلاله وانت برضو مش بترد و نسمعه بيقول في الآذان الله اكبر يعني يا فلان مهما كنت بتعمل إيه ، أنا أكبر وأهم .. تعالى خد مصلحتك واعمل لروحك صيانة ومش ببلاش لا ده ربنا ساعتها بيكتبلك ملايين النجاحات والأموال والرحمات واسقاط الذنوب ويفديك و يشفيك و ينور بصيرتك كفايه اسمك هيبقى مع الناس اللي مكرمهم  تحت معيته و حمايته و انت برضو مش بتروح و مش مقدر النعمه دي  جرب تفهم و تحس ان لمًا نسمع آذان بيقول الله اكبر جرب انك تفهم المعني ان الله اكبر من اللي بتعمله دلوقتي حالاً و ان ربنا مستنيك تطلب منه عشان يرضيك و يشيل ذنوبك و مهما كنت بتغلط و ترجع تصلي عادي دا اصلاً لازم عشان تمسح الذنب اللي فات. 

تامر حسنى

واستكمل تامر حسنى : الصلاة والصدقة بيمحوا السيئة والصدقة بتطفئ غضب الرب يعني هتنضف وتمسح في مشوارك مع ربنا غلطه غلطه  و كمان هيبدلهم ليك حسنات في احلى من كده بالذمه !!!؟؟؟ و ممكن في دعوه صادقه يمحوا ربنا كل ذنوب عمرك تخيلوا بقى … ده لو ميتنج مع مديرك و عارفين انه هيهزئنا بنروح جري  طب تخيلوا مقابلة ربنا لدقايق بيرحمنا فيها و يسمع طلباتنا و عايزين ايه و يحقق لنا امنيات حلوه بمواعيده هو لعلمه المسبق بمصلحتنا و في امنيات بتتحقق فوراً لانها لمصلحتنا في الفور  و كمان يشيل ذنوبنا معقول نسيب الميتنج ده هو احنا يعني عشان مش بنشوف النتيجه ساعتها !!! اطمنوا هو الحق و الصدق ثقوا في كل كلمه و كل وعد وعد بيه … يا جماعة في الآخره ربنا  مش بس هيورينا اعمالنا  لا  هيورينا كمان هو شال من علينا ايه و فدانا بإيه هتعرفوا بقى قيمة الحمايه اللي ربنا كان عاملهالك بسبب صلاتك و رحمته هتبكي فرحاً من صدمة اللي هنشوفه، و على فكره حتى اللي مش بيصلوا هما برضو  في رحمته و بيرزقهم املاً في ان يرجعوله ده هو اللي خالقهم و برضو بيرحمهم لانه رحيم بكل عباده بس اللي بيصلوا و يتصدقوا دول في معزه اخرى خالص و ياما شوفنا ناس بتحارب الصلاه و دلوقتي بيصلوا و بقوا حاجه رائعه ناس بيشتغلوا و وسطيين عارفين يعيشوها صح بين الدنيا و الاخره. 

وأخير قال تامر حسنى : اوعوا تحسوا إن عشان في ناس في الزمن ده اتغيروا و بقوا بعيد أوي عن فكرة عبادة ربنا أصلاً وممكن يتريقوا عليك لو صليت  أو صومت .. ده الموضوع ده يخليك لازم تصلي أكتر من الأول عشان ثوابك بقى أكبر بكتير، لأنك تحولت من مجاهد لنفسك لمدافع عن ربنا بتدافع عنه بقوه قدام ناس دانت كده كمان بقيت جندي من جنوده بتحارب عشانه و يا بخت اللي ربنا بيستخدمه و كمان لو ربنا هداهم بسببك شوف بقى هتقش حسنات قد ايه  يابن المحظوظة.

واسترسل قائلا: هو دا صراع الدنيا هنآمن بربنا من غير ما نشوفه وهنعمل بالكنز اللي في القرآن اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اللي عنده مصحف في بيته هو عنده الجنه و مش فاهمها عنده دليل واضح جواه اغلى من الكنز  خصص في ال لايف ستايل عندك مهما كنت بتغلط عادي ربنا تواب وأفضل قلل من ذنوبك افضل قللها واحده واحده ده اسمه جهاد مع النفس يعني شيء عظيم ربنا شاهد على مجهودك فيه حتى لو روحت و جيت و روحت و جيت كل دي محاولات ربنا يحبك اكتر عشانها و هتكسب في الآخر إن شاء الله… ربنا وصلاته والصدقة وبر الوالدين وشغلك وأصحابك.. اهتم بكل دول اليوم طويل ٢٤ ساعه عيشهم صح يا صاحبي عادي والله في وقت و نص لكل دول. 

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