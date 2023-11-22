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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار الرئيس الفلسطيني: نأمل استمرار مصر وقطر في بذل الجهود لوقف العدوان

الهباش
الهباش

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه يجب الاستمرار في العمل من أجل حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ونحن نقدر الجهود المصرية والقطرية للوصول إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، نأمل أن تستمر مصر ومعها قطر في بذل الجهود الممكنة من أجل استدامة وقف العدوان والمذبحة الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة والضفة الغربية، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الكاملة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة والعودة وفق القرارات الشرعية والدولية.

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أنهم يواصلون التحرك لضمان وقف كامل للعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس، مشددًا على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني والمدنيين العزل في قطاع غزة.
 

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