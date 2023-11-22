تشييع جثمان والد خالد جلال نجم الزمالك الأسبق من السيدة نفيسة| فيديو وصور

شيعت جنازة والد الكابتن خالد جلال، نجم الزمالك السابق، من مسجد السيدة نفيسة، عقب صلاة الظهر.

وحرص على الحضور عدد كبير من الاهل والأصدقاء، لتوديعه إلى مثواه الأخير.

وكتب خالد جلال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”: "إنا لله و إنا إليه راجعون في وفاة والدي العزيز وأشهد الله أنه كان نعم الأب الذي أفنى حياته في تربيه أبنائه وتحمل بلاءً كبيرا من المرض ولكن بكل إيمان ورضاء بالقضاء والقدر وتكفير الذنوب والمعاصي بإذن الله في الجنة يا حبيبي، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته واجعل قبره روضه من رياض الجنة واجعله في أعلى عليين مع النبي والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

https://fb.watch/otAwxpBs8w/?mibextid=Nif5oz

https://fb.watch/otAtQ7LaEo/?mibextid=Nif5oz

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