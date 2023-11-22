لو من سكان القاهرة الجديدة.. تنبيه هام من الجهاز لملاك الوحدات العقارية

أكد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أهمية السرعة في إنشاء اتحاد ملاك الوحدات العقارية الواقعة في نطاق الجهاز، للمساهمة في الحفاظ على الثروة العقارية وتنفيذا لأحكام القانون.

وقال الجهاز، في تقرير صادر عنه: "في إطار الحرص على الحفاظ على الثروة العقارية، يهيب جهاز المدينة بشاغلي العقارات بالمدينة سرعة البدء في إجراءات تأسيس اتحاد الشاغلين طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 19 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية".



وأوضح البيان: "وفى هذا الإطار ينبه جهاز المدينة على مالكى الوحدات السكنية بسرعة حضور من يمثلهم إلى مقر الجهاز لتقديم طلب تأسيس الاتحاد، على أن يكون الطلب مصحوباً بالمستندات المطلوبة: (كشف الملاك - دعوة الحضور - كشف الحضور - وصف العقار - محضر اجتماع الجمعية العمومية - صحيفة الحالة الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة).