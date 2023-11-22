عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لو من سكان القاهرة الجديدة.. تنبيه هام من الجهاز لملاك الوحدات العقارية

جهاز مدينة القاهرة
جهاز مدينة القاهرة

أكد جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أهمية السرعة في إنشاء اتحاد ملاك الوحدات العقارية الواقعة في نطاق الجهاز، للمساهمة في الحفاظ على الثروة العقارية وتنفيذا لأحكام القانون.

وقال الجهاز، في تقرير صادر عنه: "في إطار الحرص على الحفاظ على الثروة العقارية، يهيب جهاز المدينة بشاغلي العقارات بالمدينة سرعة البدء في إجراءات تأسيس اتحاد الشاغلين طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 19 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية".

شركة HDP تطلق مشروعها الجديد Talda كأول بصمة لها في القاهرة الجديدة

استهداف محكمة القاهرة الجديدة.. قرار عاجل بشأن متهم بالإنضام لـ داعش


وأوضح البيان: "وفى هذا الإطار ينبه جهاز المدينة على مالكى الوحدات السكنية بسرعة حضور من يمثلهم إلى مقر الجهاز لتقديم طلب تأسيس الاتحاد، على أن يكون الطلب مصحوباً بالمستندات المطلوبة: (كشف الملاك - دعوة الحضور - كشف الحضور - وصف العقار - محضر اجتماع الجمعية العمومية - صحيفة الحالة الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة).

ن جهاز تنمية مدينه القاهرة الجديدة إنشاء اتحاد ملاك الوحدات العقارية مال واعمال الوحدات العقارية اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة إخلاء القرية الذكية بعد انبعاث رائحة كريهة بها

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

بيان عاجل من الإمارات بشأن اتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

إجلاء موظفي القرية الذكية بسبب انتشار رائحة غاز.. والشركة ترد

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

موضوعات متعلقة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد أعمال تجديد ورفع كفاءة محطات المياه

ترشيحاتنا

روسيا ترسل 245 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة |تفاصيل

الحكومة العراقية: الضربات الأمريكية على أراضينا تنتهك سيادة البلاد

إحباط وغضب شديد.. صفقة الأسرى مع حماس تثير ضجة كبيرة داخل إسرائيل

إزالة 14043 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية و1972 مخالفة بناء

حزب الله: أي تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان أو غزة خلال الهدنة سنقابله بالرد

السر في المستعمل| مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب.. وعيار 21 يتحرك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيكية.. هايدي موسى تستعرض جمالها | شاهد

في جلسة تصوير كاجوال.. ريم سامي تستعرض جمالها| شاهد

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

احذر من استخدام الشموع المعطرة في منزلك.. كوارث صحية خطيرة تصيبك

فيديو

القوات المسلحة تنفذ مشروع إطلاق المياه بالترعة المغذية لمشروع شرق الريف المصرى بتوشكى

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ