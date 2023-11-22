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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

داخل السيارة.. هاجر أحمد تثير الجدل بأحدث ظهور| شاهد

هاجر أحمد
هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال. 

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وتألقت هاجر أحمد، مرتديه بنطال باللون الاسود،  ونسقت معه بلوفر طويل وأنيق باللون الفوشيا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هاجر أحمد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت هاجر أحمد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هاجر أحمد

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