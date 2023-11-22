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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الشهابى: الهدنة الإنسانية في غزة تأكيد لدور مصر المؤثر بالمنطقة

ناجي الشهابي، رئيس
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى

أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى ، بالمجهودات التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى وأجهزة ومؤسسات الدولة المصرية فى دعم شعبنا الفلسطينى ونصرة قضيتنا المركزية والمحورية ودعم شعبنا الفلسطينى ، لافتا إلى أنها كانت وراء الرفض الشعبى لشعوب العالم المختلفة للاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلى والتغيير الحادث فى سياسات الدول الغربية التى أعلنت مؤخرا تأييدها لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية بالرغم من أنها أيدت الحكومة الاسرائيلية فى تدميرها لغزة وقتل الاطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات وتدمير سيارات الاسعاف.

ومن ناحية أخرى رحب رئيس حزب الجيل «الشهابى» فى بيان صحفى له ، بالهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية والتي أعلن عن إنجازها اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أنها تأكيدا لدور مصر المؤثر والمهم في منطقة الشرق الأوسط وهو ما سبق أن أكدته مواقف مصر الحاسمة الرافضة للعدوان الوحشى الاسرائيلى وسياسة التهجير القسرى والتطهير العرقى وتصفية القضية الفلسطينية ،موضحا الشهابى أن الدور المصرى هو مفتاح الحل و لا يمكن الاستغناء عنه.

وأكد رئيس حزب الجيل أن قبول حكومة الاحتلال الإسرائيلى بهدنة دون تحقيق أهدافها من حربها على قطاع غزة تؤكد انتصار المقاومة الفلسطينية والاقتراب من إيقاف العدوان الإسرائيلي الاجرامى المخالف للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والذى راح ضحيته أكثر من ثلاثين الف فلسطينى من المدنيين العزل ما بين شهيد وجريح.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى الرئيس عبد الفتاح السيسي قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات

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