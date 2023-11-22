الأعلى للجامعات: امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونية

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم عقدها في موعدها المقرر، كما أنها ستكون إلكترونية بنسب تصل إلى أكثر من 60%، وهي بنظام البابل شيت أو معامل الاختبارات المركزية بينما هناك امتحانات مقالية ايضا.

وأوضح المصدر ، أن امتحانات الميدتيرم تعقد خلال هذه الفترة بشكل منتظم ، مؤكدا على سير العملية التعليمية وفق الخطة الزمنية المعلنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات .

ونوضح قائمة المحظورات بامتحانات الميد ترم:

وتأتي قائمة المحظورات بإمتحانات الميدترم الدراسى الأول كالتالي:

1- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

2- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

3- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان.

4- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان.

5- يحظر الحديث الجانبي داخل اللجان.

- حمل تابلت داخل اللجنة .

- حمل سماعة أذن بمختلف أنواعها وأشكالها.

- جلب ساعة يد ذكية.