الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تشارك في معرض Cairo ICT23

شاركت الهيئة القومية للاستشعار من بُعد وعلوم الفضاء في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT23، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يُعقد خلال الفترة من 19 وحتى 22 نوفمبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وشاركت الهيئة في جلسة تشاورية علمية بعنوان "مستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية – الأقمار الصناعية الصغيرة، تأثير كبير"، وضمت الندوة الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتور سامي شديد، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للاتصالات، وجاري بيري، مدير المبيعات الاستراتيجية بشركة انمارسات للاتصالات.

‏وخلال كلمته، أوضح الدكتور إسلام أبو المجد أن الهيئة القومية للاستشعار من بُعد وعلوم الفضاء من أقدم الهيئات وعمرها أكثر من 50 عامًا، وهي التي كانت تحتضن برنامج الفضاء الوطني وأول استراتيجية للفضاء في مصر عام 1998، ومن خلالها تم إطلاق أول قمر صناعي للاستشعار من بُعد عام 2007، كما أنها ساعدت في إطلاق قمرين من نوع كيوبسات خلال عامي 2017 و2019.

وقال إن الهيئة هي الجهة المنوطة باستخدام بيانات الأقمار الصناعية في عمليات التنمية في القطاعات المختلفة، وفي المشاركة الفعالة للنهوض الاجتماعي والاقتصادي بالدولة.

‏وأضاف أن الهيئة أعدت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الملف المصري لاستضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية، وقد نجحت في الاستضافة مُتفوقة على 5 دول أفريقية مُتنافسة في هذا الشأن.

وتابع: “كما شاركت الهيئة في إعداد سياسات واستراتيجيات الفضاء في إفريقيا، بالإضافة إلى تمتعها بالخبرات التنفيذية والاستراتيجية والمؤسسية التي تجعلها في مصاف الدول المُتقدمة في هذا المجال إقليميًا ودوليًا”.

وأشار إلى أن الهيئة ‏تشارك وتنفذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم الخطة التنموية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الهيئة لديها شُركاء في المنطقة وخارج المنطقة ولديها مشروعات عديدة في أفريقيا وفي دول شمال أفريقيا، وبالتالي فان البُعد الاستراتيجي والبُعد الإقليمي في جمع البيانات من الاستشعار عن بُعد وكيفية إخراج المعلومة في الوقت المناسب والشكل المناسب والدقة المناسبة تقوم به الهيئة.

‏وساهمت الهيئة ‏في الجهود التنموية ‏التي تقودها القيادة السياسية في مصر من خلال البيانات الفضائية والنماذج العددية والتحاليل الإحصائية لإتاحة المعلومات الدقيقة والمُحدثة التي تساعد مُتخذي القرار والمُنفذين على اتخاذ قرار تنفيذي سليم .

وتشارك الهيئة بشكل مباشر في تقديم هذه المشروعات والخدمات القومية والمبادرات الرئاسية، ومنها عندما تم إطلاق المبادرة الرئاسية بزيادة البُقعة الزراعية إلى 1.5 مليون فدان، حيث تقوم الهيئة من خلال بيانات الأقمار الصناعية المختلفة سواء الرادارية أو الهيبرسبيكتال مع الزيارات الميدانية بتحديد ما يقرب من 4 ملايين فدان قابلة للزراعة، ومن ثم تم عمل دراسات للمياه الجوفية باستخدام مُستشعرات أخرى تخترق الأرض لمعرفة المياه الجوفية وعمل خريطة متكاملة للأرض القابلة للزراعة والمياه المُتاحة، كما يتم عمل خريطة التركيب المحصولي بناءً على عناصر المناخ والتربة والمياه، فيتم تحديد المحصول المناسب لكل قطعة أرض زراعية، ومن أمثلة هذه المشاريع، مشروع الدلتا الجديدة وغرب المنيا ومحور البويطي وواحة باريس في توشكى وشرق بورسعيد.

‏وأوضح أنه يتم استخدام تقنية الاستشعار عن بُعد حاليًا لمساعدة وزارة الزراعة في رصد وحصر وتصنيف المحاصيل الاستراتيجية القومية كالقمح والذرة والذرة الرفيعة والقطن وعباد الشمس، كما توجد تطبيقات للاستشعار عن بُعد عن الثروة المعدنية لتحديد أماكنها، والتى يمكن أن يقوم عليها صناعات تكنولوجية، ومن أهم هذه الأماكن الصحراء الشرقية مثل المثلث الذهبي، فيتم اقتراح مناطق للاستثمار المعدني طبقًا للمعلومات المُتاحة عن الصخور والمعادن ومواد البناء واحجار الزينة.

وقال إن الهيئة ستقوم بعقد ندوة مُتخصصة عن هذا الأمر، وسيتم دعوة كل المُهتمين والمُستثمرين فى الثروة المعدنية، حيث تمتلك الهيئة كاميرات دقيقة تُستخدم في تطبيقات المدن الذكية، وبالتالي تشارك الهيئة بشكل فاعل في أغراض ومشروعات التنمية للدولة المصرية وتحقيق رؤية الدولة في التحول الرقمي.

وأضاف أن من أبرز نشاطات الهيئة هي تحديد التعديات على أراضي الدولة وتقنينها، وهو الأمر الذي أتاح لصانعي القرار وسيلة موضوعية في تقييم الوضع على الأرض بعيدة عن التقارير المكتوبة.

‏ولفت إلى أن الشائع بين الناس أن من أهم استخدامات وتطبيقات الفضاء هي الاتصالات، إلا أن تطبيقات استخدام الفضاء للتصوير وتركيب كاميرات مختلفة المواصفات الفنية على القمر تدور حول الأرض وتعطي لنا بيانات مستمرة يُكافئ بكثير خدمة الاتصالات، حيث إن هذه الاقمار تُصور كل ما هو موجود على سطح الأرض، وبالتالي فإن العلماء والخبراء يقومون بتحليل هذه الصورة واستخراج المعلومات التي من شأنها أن تتحول إلى خدمات مفيدة للمجتمع.

وأكد أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاستدامة وتحقيق عائد مجتمعي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.