فقرة خاصة لمهاجمي الزمالك لاستغلال الفرص قبل لقاء أبو سليم الليبي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، فقرة خاصة للمهاجمين في مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني على تدريب المهاجمين على استغلال الفرص التي تسنح لهم من أجل التسجيل، بالإضافة إلى فقرة خاصة للتعامل مع الكرات العرضية لاستغلالها بالشكل الأمثل.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.