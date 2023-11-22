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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية

بطولة السباحة بالزعانف
بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية

اختتمت فعاليات بطولة السباحة بالزعانف للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي 51"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والتي نظمها الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع جامعة القاهرة، خلال الفترة من ١٩ - ٢٠ نوفمبر الجاري، بجامعة القاهرة، بمشاركة ٢٥١ طالبًا وطالبة من ٢٨ جامعة حكومية، وخاصة، وأهلية، وتكنولوجية، و (٥٦) مشرفًا ومشرفة ومدربًا، و (٢٣) حكمًا من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ لتحكيم البطولة، وبحضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، وإدارة النشاط الرياضي بجامعة القاهرة، والاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.
 

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وجاءت النتائج النهائية للبطولة على النحو التالي:

*** (سباقات الطلبة): 
- سباق ٥٠م تحت الماء 
المركز الأول - أدهم محي - الأكاديمية العربية.

- سباق ١٠٠م زعانف مونو:
المركز الأول - زياد ياسر مصطفي - جامعة الإسكندرية.

- سباق ١٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - أحمد إيهاب علي - الأكاديمية العربية.

- سباق ٤٠٠م زعانف مزدوجة: 
المركز الأول - أحمد طاهر السيد  - جامعة الدلتا.

- سباق ٤٠٠م زعانف مونو:
المركز الأول - محمود وليد علي - جامعة عين شمس.

- سباق تتابع ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - جامعة القاهرة

- سباق ٥٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول – أحمد إيهاب علي (الأكاديمية العربية)

- سباق ٥٠م زعانف مونو:
المركز الأول – عمر محمد محمود (جامعة حلوان)

- سباق ٢٠٠م زعانف مونو:
المركز الأول – محمود وليد علي (جامعة عين شمس)

- سباق ٢٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول – يوسف فوزي (جامعة حلوان)

- سباق تتابع ٤×١٠٠م زعانف مونو:
المركز الأول :جامعة حلوان.

*** (سباقات الطالبات) 
- سباق ٥٠م تحت الماء: 
المركز الأول - جودي شريف الماس - الجامعة اليابانية.

- سباق ١٠٠م زعانف مونو: 
المركز الأول - جميلة علي صابر - الأكاديمية العربية.

- سباق ١٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - بسملة صبحي محمد - جامعة حلوان.

- سباق ٤٠٠م زعانف مونو:
المركز الأول - ملك شريف سعيد- الأكاديمية العربية.

- سباق ٤٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - ملك شريف سعيد- الأكاديمية العربية.

- سباق تتابع ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة: 
المركز الأول - جامعة القاهرة

- سباق تتابع مختلط ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول - جامعة حلوان

- سباق ٥٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول: بسملة صبحي محمد (جامعة حلوان)

- سباق ٥٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول – جيهان سعد عبد السلام  ( الجامعة البريطانية)

- سباق ٢٠٠م زعانف مونو:
المركز الأول – جميلة علي صابر  (الأكاديمية العربية)

- سباق ٢٠٠م زعانف مزدوجة:
المركز الأول – لبني محمد حسن (جامعة بنها)

- سباق تتابع ٤×١٠٠م زعانف مزدوجة: 
المركز الأول: الجامعة البريطانية.

 

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء

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