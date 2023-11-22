النائب أحمد فتحي يوجه الدعوة لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية لزيارة البرلمان

وجه النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، الدعوة لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية لزيارة مجلس النواب.

وأوضح فتحي فى بيان صحفى له، أن هذه الزيارة تهدف إلى تدريب وتأهيل اتحاد طلاب مدارس مصر للحياة السياسية، وخلق جيل من الكوادر الشبابية الواعية بأهمية المشاركة في الحياة السياسية، وزيادة الوعي بالحياة النيابية عند الطلاب.

وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية خلال الزيارة حضر الجلسة العامة لمجلس النواب، وجلسة لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة النائب أحمد فتحي، لمناقشة طلبات الإحاطة لأعضاء مجلس النواب، وهذا على غرار نموذج محاكاة مجلس النواب الذي تم تنظيمه فى المركز الرئيسي للأنشطة الطلابية والذي كان يناقش الجلسة العامة للمجلس وجلسة اللجان النوعية، لافتا إلى أن الزيارة شلمت أيضا زيارة متحف المجلس للتعرف على أبرز قادة الحركات النيابية في تاريخ مصر.

وأعرب مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، عن سعادته لهذه الزيارة، موجهين الشكر للنائب أحمد فتحي على هذه الدعوة المهمة نظراً لقيمتها ومردودها الإيجابي عليهم.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نظمت معسكرا تدريبا لأعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، بالمركز الرئيسي للأنشطة الطلابية بالعجوزة، والذي يتم فيه تدريب أعضاء مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية من جميع محافظات مصر بإجمالي عدد 189 طالبا وطالبة ممثلين عن 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.