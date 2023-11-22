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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الإسكندرية تضبط 19 ألف سيجارة مجهولة المصدر

سجائر مجهولة المصدر
سجائر مجهولة المصدر

قامت إدارة العجمى التموينية بالإسكندرية برئاسة ريهام عبد القادر مديرة الإدارة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بشن حملة تموينية بنطاق الادارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٧ محاضر، شملت تحرير محضر لحيازة ٩٥٠ علبة سجائر مجهولة المصدر وذلك باجمالى ١٩٠٠٠ سيجارة، عدم إعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتأتي الحملات الرقابية تنفيذاً لتعليمات المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على الأسواق.

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