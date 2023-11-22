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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيارة مشبوهة بداخلها سلاح.. حقيقة اعتداء الشرطة على شخص بجنوب سيناء

صدى البلد

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" بشأن الادعاء بقيام رجال الشرطة بمديرية أمن جنوب سيناء بالتعدى على أحد الأشخاص أثناء إستقلاله سيارته.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (17) الجارى وحال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الطور اشتبهت فى إحدى السيارات "مطموسة الأرقام وبها بعض التلفيات بالمخالفة لقواعد الأمن والمتانة" وبإستيقافها وفحصها تبين أن قائدها (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة دهب) وعدم حمله بطاقة تحقيق شخصية ورخصة قيادة ، وحمله رخصة تسيير "منتهية" ، وعُثر بداخل السيارة على "سلاح أبيض" ، وقرر بأن السيارة ملك نجل عمه.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات فى الإطار القانونى وتولت النيابة العامة التحقيق.

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