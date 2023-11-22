جمارك ركاب مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من المناظير المقربة

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك ركاب مطار برج العرب الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من المناظير المقربة مزدوجة العين (النظارات المعظمة) بالمخالفة لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسمة 1998 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من جدة علي رحلة طيران الخطوط السعودية اشتبه في راكب مصري الجنسية وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY تم الاشتباه في عدد واحد حقيبة و عدد واحد كرتونة تلاحظ وجود بها اجسام غريبة و كثافات مختلفة، و بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود عدد 12 منظار مقرب مزدوج العين ( نظارة معظمة)

تم تحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

و تعتبر حماية الحدود من أهم المهام التي تختص بها مصلحة الجمارك عن طريق مكافحة التهريب سواء إلى داخل أو إلى خارج البلاد عبر المنافذ الجمركية سواء البحرية أو الجوية أو البرية، وتركز الجمارك جهودها في متابعة جميع المنافذ التي يتوقع أن تتم من خلالها أنشطة التهريب التي تتم بهدف التهرب من دفع الرسوم والضرائب أو بهدف إدخال مخدرات وممنوعات إلى البلاد، أو مخالفة التشريعات الجمركية وغيرها من التشريعات ذات الصلة أو التهرب من القيود الاستيرادية.

و تسعى الجمارك المصرية دائما وأبدا لتيسير التجارة المشروعة، وتطوير الموارد البشرية لتتسم بالمهنية والنزاهة، بهدف منع التجارة غير المشروعة لحماية المجتمع والاقتصاد، وأيضا تحصيل الإيرادات بعدالة وكفاءة وفاعلية .