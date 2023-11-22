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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من لبنان.. إطلاق صاروخ موجه باتجاه مزارع شبعا المحتلة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم اطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مزارع شبعا المحتلة.

 

فيما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فندق ريحانة داخل منطقة السيدة زينب اللبنانية حيث الفندق كان قيد التجهيز.

 

وكان قد تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه موقع للجيش "الإسرائيلي" عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

 

وأصدر حزب الله اللبناني في وقت سابق بيان قال فيه : دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من عصر يوم الأربعاء تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة.

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