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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عالمي.. تعرف على النجم الذي يشارك محمد رمضان في حفل موسم الرياض

محمد رمضان
محمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 24 من شهر نوفمبر الحالي على مسرح محمد عبده أرينا.

ومن المفترض أن يكون هذا الحفل من أهم الحفلات التى ينظمها موسم الرياض لهذا العالم، وذلك نظرا لشعبية محمد رمضان الكبيرة فى السعودية بالإضافة إلى جمهور الدي جي العالمي Rodge وهو الذي يشارك رمضان فى إحياء هذا الحفل.
 

حفلات Rodge فى الدول العربية 

وقدم Rodge العديد من الحفلات فى مختلف الدول العربية، ويشارك أيضا العديد من النجوم المصريين حفلاته سواء فى السعودية أو الإمارات حيث قدم حفلا مع عمرو دياب شهر يناير الماضي بدبي وحققت الحفل نجاحا كبيرا، وحضر الالاف من جمهور الهضبة والدي جي العالمي Rodge

 

كما قدم أيضا أكثر من حفل بموسم الرياض فى عام 2023 و2022، ودائما ما تشهد حفلاته حضور جماهيري كبير.
 

أسعار تذاكر حفل رمضان وRodge


وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى وهي الفئة الذهبية بمبلغ230 ريال أي ما يعادل 1800 جنيه مصري والفئة الثانية بـ 172 ريال سعودي أي ما يعادل 1400 جنيه مصري  أما الفئة الثالثة  بـ115 ريال أي ما يعادل 940 جنيه .
 

محمد رمضان مسرح محمد عبده مسرح محمد عبده أرينا الفنان محمد رمضان الدي جي العالمي Rodge

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