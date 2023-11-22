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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طرق الأبواب.. حياة كريمة: نلبي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومستمرون في المشروعات

حياة كريمة
حياة كريمة

أكدت مروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، أن مشروعات حياة كريمة تخدم الشعب المصري، مضيفة:"  نحن على مشارف الانتهاء من المرحلة الأولى وسوف نبدأ المرحلة الثانية من حياة كريمة كما هو مخطط لها في محافظات مصر".

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وأضافت مروة فخري في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مؤسسة حياة كريمة مستمرة في أنشطتها داخل القرى والمحافظات والمبادرات التي يتم تدشينها في كافة المحافظات المصرية".

 

وتابعت مروة فخري:" حياة كريمة تسعى إلى التعرف على مقترحات المواطن وذلك من خلال الندوات المستمرة مع المواطن ولدينا قاعدة كبيرة من متطوعي حياة كريمة في مختلف قرى مصر ويستمعون إلى أهالي القرى والتعرف على احتياجات الأهالي بشكل كامل لتلبيتها ".

 

وأكملت مروة فخري:" حياة كريمة تستهدف ان يتم تلبية احتياجات الأكثر احتياجا"، مضيفة" مستمرون في مبادرة طرق الأبواب من أجل التعرف على احتياجات الأولى بالرعاية ونقدم الدعم الكامل لهم ومن يقدر على العمل نسعى إلى توفير فرص عمل لهم".

 

وعن دعم قطاع غزة ، قالت مروة فخري:" حياة كريمة كان لها دور كبير في توفير المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ".

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