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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال الاجتماع الدورى.. استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة المنتهية بقنا

اجتماع مشروعات حياة
اجتماع مشروعات حياة كريمة بقنا

استعرض اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية، والتي شملت تسليم عددا من المجمعات الخدمية والزراعية، والوحدات الصحية، ومحطات مياه الشرب، و محطات الصرف الصحي، و تم تشغيلها تجريبياً.

 

جاء ذلك خلال ترأس محافظ قنا ، الاجتماع الدورى لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" المنتهية، ومتابعة الموقف الحالي لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة.

 

حضر فعاليات الاجتماع، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أحمد عصمت، مدير مؤسسة حياة كريمة بقنا، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
ووجه الداودى، بسرعة تسليم جميع المشروعات الأخرى المتبقية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين.

 

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كما استعراض محافظ قنا ، نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده، والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها، مشدداً بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.

 

وأشار الداودى، إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة لتنفيذ مشروعات المبادرة بمعدلات سريعة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة، لضمان الإنتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد، مضيفاً بأنه يتم عقد اجتماع دورى لمناقشة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لتلك المشروعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع مسئولي القطاعات الخدمية، لتقديم التيسيرات اللازمة.

 

وأوضح محافظ قنا ، بأن المرحلة الأولي من مبادرة "حياة كريمة " تستهدف تنفيذ ١٦٨٣ مشروع في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطي ٤٠ مليار جنيه، و يجري تنفيذ تلك المشروعات في ٥ مراكز ، بـ ١٩ قرية أم، و ٨٧ قرية رئيسية و ٧٢٢ نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحى للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

 

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