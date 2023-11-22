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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حسب وزن الباكو .. اِعرف أسباب زيادة أسعار شاي العروسة | خاص

صدى البلد

أكد أحمد ماهر، رئبس شعبة الشاى بالاتحاد العام للغرف التجارية زيادة أسعار شاى العروسة ما بين 3 الى 20 جنيها وفقا لوزن العبوة.

وأرجع ماهر السبب إلى اتجاه المقاطعة لشاى ليبتون، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة لخفض الأسعار.

وقال ماهر في تصريحات خاصة  لـ”صدى البلد ” إن سعر الشاي ارتفع للثمن كيلو بـ 3 جنيهات، فيما قفزت العبوة وزن ربع كيلو 250 جرامًا لتسجل 55 جنيهًا بدلاً من 50 بزيادة قدرها 5 جنيهات.

وأضاف أن سعر العبوة وزن نصف كيلو ارتفعت لتسجل 100 جنيه بزيادة 10 جنيهات، وأخيرا العبوة وزن الكيلو ارتفعت بواقع 20 جنيها ليسجل 210 جنيهات للكيلو الواحد بدلًا من 190 جنيهًا.

وأكد على أن سعر كرتونة شاي العروسة 264 جنيها في نوفمبر الحالي 2023، حيث وصل سعر الكرتونة إلى 2340 جنيها، بدلا من 2076 جنيها.

اتحاد العام للغرف التجارية تصريحات خاصة خفض الأسعار شاي العروسة شاي ليبتون سعر الكرتونة

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