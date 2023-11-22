إبراهيم عيسى: مشهد تبادل الأسرى يعكس أننا أمام حرب نساء وأطفال

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ملاحم الهدنة الإنسانية بدأت تتكشف والشعب الفلسطيني ينتظر كل لحظة قذيفة وهدم للبيوت ومزيد من الشهداء والمصابين، قائلا: "هذه لحظة ليهدأ فيها الفلسطينيون من تلك الحرب البشعة الهمجية والإرهابية ونحن أمام وقت يرحم فيه الشعب من عذاب مرير يومي منذ 7 أكتوبر الماضي".

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن كل طرف اعتبر نفسه منتصرا في الهدنة وأنه أتى بكل النتائج وحقق الفوز والمجد وصفق له المصفقون، متابعا: "يبقى المشهد الأساسي أننا أمام إطلاق سراح 50 رهينة من الجانب الإسرائيلي مقابل 160 من النساء والأطفال الفلسطينيين وما يحدث حرب نساء وأطفال".

ق.تل الأطفال

وتابع: ما يحدث يعكس عمق المعاناة وحينما نتهم العدو بخطف وق.تل الأطفال يبدو أننا تعلمنا من عدونا نكون مثله بدل الإدانة والترفع"، مؤكدا أن الميزان الأخلاقي في حالة من حالات الخلل.