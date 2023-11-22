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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: التوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة يؤكد نجاح الجهود المصرية

نادر يوسف نسيم وكيل
نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ،

قال النائب ، نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن التوصل لهدنة إنسانية قابلة للتمديد بين حماس وإسرائيل، نجاح ضخم للجهود المصرية في الأزمة  من جهة وبداية النهاية لها من جهة ثانية.

ونوه نادر نسيم في تصريح صحفيله اليوم، ببنود الهدنة وفي مقدمتها تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، ونفاذ كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى كافة مناطق قطاع غزة بما فيها شمال القطاع والذي كانت ترفض إسرائيل وصول أي مساعدات له في السابق.

وأشارعضو مجلس الشيوخ، أن الهدنة الانسانية، ستخفف كثيرا من معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين ممن ظلوا في الشمال ورفضوا النزوح للجنوب، مطالبا المجتمع الدولى بالتدخل ودعم الموقف والرؤية المصرية والجهود الجبارة المتوصالة لتفعيل الهدنة وعدم خرقها ووقف إطلاق النار.

وأوضح النائب ، إن الدولة المصرية أكثر الأطراف حرصا على دعم القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، ورفض تصفية القضية بأي شكل أو دفع  الفلسطينيين نحو النزوح وترك بيوتهم وأراضيهم، مضيفا: موقف مصر القوي في الأزمة كان ولا يزال حاسما وأجبر حكومة الاحتلال على تغيير رؤاها.

واختتم  النائب نادر يوسف نسيم بيانه، قائلا: توصل حركة حماس والحكومة الاسرائيلية لهدنة إنسانية، وبدء تبادل الأسرى خلال الساعات القادمة، نجاح كبير للجهود الدبلوماسية المصرية، ويؤكد أن دورها كبير ومؤثر في الأزمة عربيا ودوليا، وتبذل قصارى جهدها لوقف نزيف الدم الفلسطيني.
 

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