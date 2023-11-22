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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلام الخارجة يختتم حملته لانتخابات الرئاسة 2024 | صور

جانب من الندوه
جانب من الندوه

اختتم مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد الحملة الإعلامية( صوتك مستقبلك..إنزل وشارك) والتى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لحث المواطنين على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.


وعقد مركز الاعلام ندوة بعنوان ( صوتك أمانة.. صوتك لمصر) بمقر مديرية الزراعة وبحضور الدكتور مجد المرسى- وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد وفضيلة الشيخ  حمدى فتحى كامل - من علماء الأوقاف والمحامية ليلى فهيم -  والمهندس محمد حسين هلالي قيادة طبيعية 
حيث بدأت  مديرة المركز  ازهار عبدالعزيز  حديثها بدور قطاع الإعلام الداخلى فى حث المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية ونوهت إلى أن الحملة الإعلامية استمرت خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر تم من خلالها العديد من الأنشطة 


ومن جانبه أكد مدير القطاع الزراعي  أن محافظة الوادى الجديد من المحافظات الأولى فى ارتفاع نسب المشاركة 


وفى سياق متصل تحدث فضيلة الشيخ حمدى عن مكانة مصر فى القرآن والتى تعتبر من الأراضي الطيبة التى يجب المحافظة عليها ويظهر ذلك من خلال المشاركة الإيجابية والفعالة فى أهم الأحداث كما ذكر أهمية السعى والتعمير والتنمية التى تحدث التنمية والرخاء .


ونوه فضيلته أن الصوت أمانة ولا يجوز كتمان الشهادة لذلك لابد من التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة بحيادية وحرية مطلقة .

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