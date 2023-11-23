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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم عالمي جديد يوافق على الانتقال للدوري السعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي

وافق نجم مانشستر يونايتد كاسيميرو على فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة .

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، وافق كاسيميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، على ترك الشياطين الحمر وخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي.

ويرى كاسيميرو أن مانشستر يونايتد لا يملك مشروعًا ناجحًا لمواصلة المنافسة على أعلى مستوى، لذا يعتقد أن الانتقال إلى السعودية سيكون فرصة للتنافس مع عدد من النجوم السابقين، بالإضافة إلى الحصول على عقد كبير قبل الاعتزال.

وكشفت أن كاسيميرو ناقش هذه الفكرة بالفعل مع المقربين منه، كما أن الأندية في الدوري السعودي مستعدة لتقديم عروض لوكيله أوسكار ريبوت.

ويعرف مانشستر يونايتد أيضًا خطة كاسيميرو، لكن النادي الإنجليزي لا يريد أن يغادر اللاعب البرازيلي على الإطلاق، ويأمل أن يتمكن من إقناعه بالاستمرار لمدة عام أو 2 آخرين.

ويرتبط نجم ريال مدريد السابق بعقد مع مانشستر يونايتد حتى يونيو 2026.

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